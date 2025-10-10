Elektroodpad: skrytý poklad v našich šuplících, který rozhoduje o budoucnosti surovin i životního prostředí
Každý z nás má doma krabičku plnou starých mobilů, nabíječek, kabelů nebo sluchátek. Na první pohled bezcenný nepořádek, který odkládáme „na někdy“. Ve skutečnosti jde ale o skryté ložisko kritických surovin, po kterých volá moderní průmysl. Letošní Mezinárodní den elektroodpadu, který připadá na 14. října, se zaměřuje právě na takzvané kritické suroviny – tedy kovy a prvky, bez nichž se neobejdou čipy, elektromobily ani obnovitelné zdroje energie.
Podle nejnovější zprávy Global E-waste Monitor 2024 se množství elektroodpadu ve světě dál zvyšuje, zatímco jeho recyklace klesá. V roce 2022 se podařilo správně zpracovat jen přibližně 22 % vyřazených zařízení. Většina končí ve směsném odpadu nebo zůstává nevyužitá doma. Přitom jen v roce 2022 se podle statistikmezinárodní organizace WEEE Forumstalo po celém světě 5,3 miliardy mobilních telefonů odpadem.
Recyklace šetří přírodu i nerostné bohatství
Elektroodpad zároveň obsahuje vzácné suroviny, které lze efektivně recyklovat a vrátit zpět do výroby. „Každý zapomenutý mobil má v sobě měď, kobalt, zlato nebo palladium. Z pohledu jedné domácnosti jde o malé množství, ale v součtu tvoří obrovské množství kritických surovin, které Evropa zoufale potřebuje,“ vysvětluje Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém, která se zabývá sběrem elektroodpadu a jeho efektivním zpracováním v Česku. Díky recyklaci těchto materiálů se tak snižuje potřeba těžby primárních surovin, ašetří se tak přírodní zdroje.
Problémem tedy nejsou jen velké spotřebiče, které lidé zpravidla odevzdají při nákupu nového. Největší rezervy leží v drobnostech: sluchátkách, myších, nabíječkách, kabeláži nebo starých dálkových ovladačích. Tyto předměty se sice snadno schovají, ale dohromady představují obrovský objem nevyužitého materiálu. Evropské domácnosti přitom podle statistik WEEE Forumvlastní v průměru přes 70 kusů elektrozařízení.Část z nich je navíc nefunkční nebo nepoužívaná.
EU vsází na recyklaci kritických surovin
Podle zprávy Global E-waste Monitor odborníci očekávají, že do roku 2030 přesáhne produkce elektroodpadu 82 milionů tun ročně, jestliže nebudou zavedena efektivní opatření. Evropská unie proto přijala nařízení o kritických surovinách (CRMA), které si klade jasné cíle. Do roku 2030 má čtvrtina spotřeby kritických surovin pocházet z recyklace. Zbytek má EU částečně těžit sama a v případě dovozů surovin se zaměří na diverzifikaci, aby nebyla závislá na jediné zemi. Proto se o recyklaci stále častěji hovoří nejen jako o udržitelném přístupu, ale také jako o otázce strategické bezpečnosti.
„Každý kabel, každé sluchátko a každý starý mobil, který skončíve sběrném boxu na elektroodpad, je malým krokem k tomu, aby Evropa nebyla závislá na geopoliticky nestabilních regionech,“ dodává Krumlová s tím, že se navíc jedná o šanci, jak ušetřit přírodě další těžbu.
Zapojit se není složité
Někdy se stačí doma nebo v práci podívat do šuplíků. Staré mobily, nabíječky či jiná drobná elektronika tam často leží ladem, přitom by mohla posloužit jako zdroj cenných surovin. Nepotřebné elektrozařízení je možné odevzdat na sběrných místech, úřadech či v obchodech do příslušných boxů.Menší kusy lze jednoduše poslat zdarma například přes službu Rebalík.Zařízení stačí zabalit a odevzdat na některém z podacích míst Balíkovny.
Mezinárodní den elektroodpadu tak připomíná, že stará elektronika není jen odpad, ale je to zásobárna budoucnosti. V době, kdy roste spotřeba technologií a s ní i poptávka po vzácných kovech, se cenné zdroje nacházejípřímo v šuplících našich domácností.
