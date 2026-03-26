Dell Alienware AW725H – herní sluchátka
Nechte se vtáhnout do herních světů s bezdrátovými sluchátky Dell Alienware AW725H, která se velmi rychle stanou vaším parťákem v boji s nepřáteli, multiplayeru nebo streamování. S tímto modelem vám žádný zvuk neunikne. Headset Dell Alienware AW725H je vybaven 40mm reproduktory, které produkují 3rozměrné audio Dolby Atmos. Uslyšíte každý krok a ruch v okolí a další jemné detaily, které dokreslují herní atmosféru. Díky širokému hlavovému mostu a nastavitelnému posuvnému odpružení skvěle padne, takže se můžete s maximálním pohodlím ponořit do hry nebo poslechu.
Náušníky disponují měkkými výstelkami z paměťové pěny a jsou potaženy prodyšnou tkaninou, abyste i při dlouhotrvajících herních maratonech měli potřebný komfort. Součástí headsetu Dell Alienware AW725H je rovněž výsuvný mikrofon s funkcí potlačení šumu a pomocí AI efektivně potlačuje hluk na pozadí. Vaše konverzace během týmové akce bude jasná a dostatečně hlasitá.
Tri-mode připojení podle vašich možností
Bezdrátová konektivita je realizována skrze technologii Bluetooth, USB-C adaptér s bezdrátovou technologii 2,4 GHz nebo konektor 3,5 mm jack. V praxi tak máte rovnou 3 způsoby připojení, což zajišťuje kompatibilitu se široku škálou zařízení, ať už jde o PC, notebook, herní konzole a další. Přizpůsobitelné osvětlení je příjemnou vizuální třešničkou už na tak skvěle vypadajícím futuristickém designu.
Dell Alienware AW725H
Herní náhlavní headset poskytující bohatý a čistý zvuk díky 40mm Hi-Res měničům a prostorovému zvuku Dolby Atmos. Stejně tak výsuvný mikrofon poskytuje křišťálově čistý přenos s AI potlačením šumu, který je základem kvalitní hlasové komunikace. Měkké náušníky z paměťové pěny s prodyšným látkovým potahem a nastavitelný hlavový most zajistí dlouhé hodiny hraní či poslechu v nejvyšším komfortu. Zajisté potěší také nastavitelné podsvícení AlienFX ve škále až 16,8 milionů barev, tlačítko pro ztlumení mikrofonu či kolečko pro nastavení hlasitosti umístěné přímo na sluchátkách. Připojení k počítači lze realizovat hned třemi způsoby: skrze Bluetooth, USB-C adaptér a bezdrátovou technologii 2,4 GHz nebo konektor 3,5 mm jack. Vestavěná baterie zajistí až 75 hodin provozu.
Součástí balení je audio kabel s konektory 3,5 mm jack, bezdrátový USB-C adaptér, nabíjecí kabel a redukce z USB-C na USB.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Mikrofon: ano
Frekvenční rozsah sluchátek: 20–40 000 Hz
Citlivost: 53 dB
Impedance: 32 ohmů
Připojení: Bluetooth 5.3, 2,4 GHz (USB-C adaptér), 3,5 mm jack, USB-C (nabíjení)
Kapacita baterie: 750 mAh
Výdrž baterie: až 55 h (hovor), až 75 h (poslech)
Barva: černá (Dark Side of the Moon)
Na českém trhu se tento model herních sluchátek prodává za cenu 3 550 Kč včetně DPH (březen 2026).
