Dell Alienware AW2726DM 27″ – herní OLED monitor
Herní monitor s prémiovou QD-OLED technologií pro dokonalý obraz a plynulý herní zážitek.
Monitor Alienware AW2726DM s úhlopříčkou 27″ využívá pokročilou Quantum Dot OLED technologii, která kombinuje živé barvy s nekonečným kontrastem. Rozlišení WQHD 2560 × 1440 px poskytuje výrazně vyšší detailnost oproti Full HD při zachování vysokého výkonu ve hrách.
S obnovovací frekvencí 240 Hz a bleskurychlou odezvou 0,03 ms (GTG) zajišťuje monitor brilantně čisté zobrazení rychlých pohybů bez rozmazání. Podpora AMD FreeSync Premium a VESA AdaptiveSync eliminuje trhání a zadrhávání obrazu pro maximálně plynulý herní zážitek s libovolnou moderní grafikou.
- QD-OLED panel s pokrytím 99 % barevného prostoru DCI-P3 pro věrné a živé barvy
- Nekonečný kontrast 1 500 000 : 1 pro dokonalé černé tóny a detaily ve stínech
- Ultrarychlá odezva 0,03 ms a obnovovací frekvence 240 Hz pro plynulý obraz bez rozmazání
- Široké pozorovací úhly 178°/178° díky OLED technologii
- Ergonomický stojan s nastavením výšky (130 mm), náklonu (-5° až +21°), otáčení (360°) a pivotu (± 90°)
- Certifikace TÜV Rheinland pro ochranu očí bez degradace barev
- Pokročilá ochrana proti vypalování obrazu s AI algoritmem a grafitovým chladicím plátem
- Podpora HDR a VRR přes HDMI i DisplayPort pro maximální kompatibilitu
Pokročilá konektivita
Monitor nabízí 2× HDMI 2.1 (TMDS) s podporou rozlišení až 2560 × 1440 při 120 Hz s HDR a VRR a 1× DisplayPort 1.4 s plnou podporou 240 Hz, HDR, DSC a Adaptive Sync. K dispozici je také výstup na sluchátka a bezpečnostní Kensington Security slot.
Ergonomie a ochrana očí
Plně nastavitelný stojan umožňuje přizpůsobit polohu monitoru pro maximální pohodlí při dlouhých herních seancích. Antireflexní povrchová úprava s tvrdostí 2H minimalizuje odrazy a certifikace TÜV Rheinland garantuje ochranu očí při zachování přirozených barev.
Ekologické zpracování
Monitor je vyroben bez arsenu ve skle, rtuti, BFR a PVC. Splňuje normy California CEC a ERP Lot 5 (Tier2) pro energetickou účinnost s typickou spotřebou 21 W v provozu.
Obsah balení
Monitor, stojan, inbusový klíč, 4× šroub (M4 × 10), QR karta, napájecí kabel, DisplayPort kabel (1,8 m), HDMI kabel (1,8 m), bezpečnostní a environmentální dokumentace.
Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.
Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.
Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.
Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a Dell již vše zařídí.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 27″
Rozlišení: 2560 × 1440 px (WQHD)
Typ panelu: Quantum Dot OLED
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Odezva: 0,03 ms (GTG)
Jas: 200 cd/m²
Kontrast: 1 500 000 : 1
Barevný gamut: 99 % DCI-P3 (CIE 1976), 1,07 miliardy barev
Pozorovací úhly: 178°/178° (H/V)
Konektory: 2× HDMI 2.1 (TMDS), 1× DisplayPort 1.4, audio výstup
Synchronizace: AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync
VESA: 100 × 100 mm
Rozměry s podstavcem: 609,31 × 523,32 × 233,4 mm
Hmotnost s podstavcem: 5,9 kg
Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 9 990 Kč včetně DPH (červen 2026).
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