Dahua LM27-E431A 27″ – herní monitor
Profesionální 27″ monitor s dual mode technologií pro maximální flexibilitu použití.
Monitor Dahua LM27-E431A kombinuje UHD rozlišení 3840 × 2160 px s unikátní funkcí dual mode, která umožňuje přepínání mezi režimem 4K při 160 Hz pro kancelářskou práci a FHD při 320 Hz pro herní zábavu. IPS panel s úhlem pohledu 178°/178° zajišťuje vynikající barevnou věrnost a stabilitu obrazu z jakéhokoliv úhlu.
Displej pokrývá 98 % barevného prostoru DCI-P3 s přesností Delta E <2, což zaručuje profesionální úroveň barevné reprodukce vhodnou pro grafickou práci i editaci videa. Technologie HDR 10 rozšiřuje dynamický rozsah pro realističtější obraz. MPRT odezva 1 ms eliminuje rozmazání pohyblivých objektů a zajišťuje plynulý obraz bez trhání.
- Dual mode technologie s přepínáním mezi 4K při 160 Hz a FHD při 320 Hz podle potřeby
- 27″ IPS panel s rozlišením 3840 × 2160 px a hustotou 163,18 PPI
- Profesionální barevné pokrytí 98 % DCI-P3 s přesností Delta E<2
- Ultrarychlá MPRT odezva 1 ms pro plynulý obraz bez rozmazání
- Hardware anti-blue light technologie a flicker-free pro ochranu očí
- Ergonomická základna s otáčením ±20°, náklonem -5°/+15° a výškovým nastavením 110 mm
- Konektivita 2× HDMI 2.1 a 2× DisplayPort 1.4 pro připojení více zdrojů
- Vysoký poměr obrazovky k tělu ≥ 90 % pro minimální rámečky
Pokročilá konektivita
Monitor disponuje dvěma HDMI 2.1 porty podporujícími 3840 × 2160@144 Hz a 1920 × 1080@288 Hz a dvěma DisplayPort 1.4 porty s podporou až 3840 × 2160@160 Hz a 1920 × 1080@320 Hz. Součástí je také audio výstup pro připojení sluchátek nebo reproduktorů.
Ergonomie a ovládání
Otočná a výškově nastavitelná základna umožňuje naklonění -5° až +15°, otáčení ±20°, vertikální rotaci +90° a výškové nastavení v rozsahu 110 mm. Ovládání pomocí joysticku zajišťuje intuitivní přístup k funkcím. Monitor podporuje montáž na stěnu pomocí VESA 100 × 100 mm.
Ochrana očí
Hardware anti-blue light technologie redukuje škodlivé modré světlo bez ovlivnění barevného podání. Flicker-free technologie eliminuje blikání podsvícení, což výrazně snižuje únavu očí při dlouhodobém používání.
Obsah balení
Napájecí adaptér, držák, základna, DP kabel, uživatelská příručka (QR kód), právní a regulační informace, energetický štítek
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 27″ (596,74 × 335,66 mm)
Rozlišení: 3840 × 2160 px (UHD)
Technologie panelu: IPS s LED podsvícením
Obnovovací frekvence: až 320 Hz (dual mode: 4K při 160 Hz / FHD při 320 Hz)
Odezva: 1 ms MPRT
Jas: 300 cd/m² (typ.)
Kontrast: 1 000 : 1
Barevný prostor: 98 % DCI-P3, 1,07B barev (8 bit + FRC)
Úhel pohledu: 178°/178° (H/V)
Vstupy: 2× HDMI 2.1 (3840 × 2160@144 Hz & 1920 × 1080@288 Hz), 2× DP 1.4 (3840 × 2160@160 Hz & 1920 × 1080@320 Hz)
Výstupy: 1× audio výstup
Ergonomie: výška 110 mm, náklon -5°/+15°, otáčení -20°/+20°, rotace +90°
VESA: 100 × 100 mm
Napájení: 12 V DC, 4 A (adaptér)
Spotřeba: 26 W (základní), 38 W (typická), 40 W (maximální)
Rozměry: 613,8 × 543,9 × 239,1 mm
Hmotnost: 5,6 kg
Na českém trhu se prodává tento model monitoru za cenu 5 990 Kč včetně DPH (červen 2026).
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