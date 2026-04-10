Dahua LM24-E240C 23,6″ – herní monitor

Od: admin Dne: 10 dubna, 2026

Monitor Dahua LM24-E240C vám zprostředkuje herní světy skrze 23,6″ Full HD zakřivený displej. Prohnutá konstrukce podporuje přirozené zorné pole, a tak je hraní her, sledování filmů a další multimediální zábava mnohem příjemnější pro vaše oči. Navíc křivka 1500R zintenzivní efekt vtažení a dostane vás přímo do centra dění. Díky 240Hz obnovovací frekvenci a 1ms době odezvy jsou zajištěn okamžité reakce bez lagů. Každé kliknutí nebi pohyb se projeví ihned a bez zpoždění.

Vše podpořeno technologií Adaptive Sync, která zamezuje trhání obrazu a podpoří dokonale plynulý gameplay a multimediální zážitky. Vysoký kontrast spolu s HDR 10 přináší rozšířený dynamický rozsah při vykreslování scén, ať už jde o scenérie s hlubší černou barvou, nebo naopak zářivě jasné lokace.

Technologie Flicker-free poskytuje ochranu před modrým světlem a je neocenitelným parťákem pro vaše oči při herních maratonech hluboko do noci. Monitor Dahua LM24-E240C potěší všechny příznivce minimalistického designu a bezrámečkového provedení. Díky tomu se skvěle hodí ke každému PC setupu. Konektivita v podobě HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4 s plnou podporou 240 Hz zajistí kompatibilitu s moderními PC systémy.

Zakřivený herní monitor s VA technologií a elegantním 1500R zakřivením poskytuje přirozený pohled odpovídající křivce lidského oka pro pohlcující herní zážitek. Full HD rozlišení 1920 × 1080 px na 23,6″ úhlopříčce zajišťuje ostré a detailní zobrazení s vysokou hustotou pixelů 93,3 PPI.

Monitor vyniká ultrarychlou obnovovací frekvencí 240 Hz a extrémně nízkou dobou odezvy MPRT 1 ms, což eliminuje rozmazání pohybu a poskytuje konkurenční výhodu v rychlých hrách. Technologie Adaptive sync efektivně řeší trhání a zasekávání obrazu pro plynulý herní zážitek.

  • Prohnutý 23,6″ VA panel s elegantním 1500R zakřivením pro přirozený pohled
  • Ultrarychlá obnovovací frekvence 240 Hz a doba odezvy MPRT 1 ms
  • Full HD rozlišení 1920 × 1080 px s hustotou pixelů 93,3 PPI
  • Široké pozorovací úhly 178°/178° a vysoký kontrast 3000 : 1
  • Technologie Adaptive sync pro eliminaci trhání a zasekávání obrazu
  • Jas 350 cd/m² a barevný gamut 85 % NTSC pro živé barvy
  • Flicker-free technologie a ochrana před modrým světlem
  • HDR 10 podpora pro rozšířený dynamický rozsah
  • Konektivita HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4 s plnou podporou 240 Hz
  • Součástí balení je DisplayPort kabel a napájecí adaptér

Pokročilé herní technologie
Monitor podporuje HDR 10 pro rozšířený dynamický rozsah a realističtější zobrazení. Flicker-free technologie eliminuje blikání obrazovky a snižuje únavu očí při dlouhém hraní.

Ergonomické ovládání a design
Pětitlačítkové ovládání umožňuje snadné nastavení parametrů monitoru. 3stranný bezrámečkový design s poměrem obrazovky k tělu ≥ 85 % maximalizuje zobrazovací plochu.

Flexibilní připojení
Konektivita zahrnuje HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4 porty, oba s plnou podporou rozlišení 1920 × 1080 při 240 Hz. Audio výstup umožňuje připojení sluchátek nebo reproduktorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 23,6″
Rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD)
Typ panelu: VA s LED podsvícením
Zakřivení: 1500R
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Doba odezvy: MPRT 1 ms
Jas: 350 cd/m²
Kontrast: 3000 : 1
Pozorovací úhly: 178°/178°
Barevný gamut: 85 % NTSC
Vstupy: 1× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4, audio výstup
Napájení: 12 V DC, spotřeba 17,4–34 W
Rozměry bez podstavce: 537,9 × 320,3 × 90,7 mm
Hmotnost: 3,6 kg

Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 2 990 Kč včetně DPH (duben 2026).

