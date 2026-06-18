BenQ Mobiuz EX321UZ 31,5″ – herní OLED monitor
Herní monitor s QD-OLED technologií 4. generace a exkluzivní kalibrací BenQ Color Lab pro dokonalé zobrazení herního umění.
Monitor BenQ Mobiuz EX321UZ kombinuje 31,5″ 4K QD-OLED panel s kvantovými tečkami a obnovovací frekvencí 240 Hz pro dokonalý herní zážitek. Díky technologii Color Shuttle s databází více než 120 barevných profilů pro špičkové AAAA hry a profesionální kalibraci BenQ Color Lab zobrazuje každou hru přesně podle záměru tvůrců. Panel je chráněn grafenovou fólií pro prodlouženou životnost OLED displeje.
Monitor nabízí tři exkluzivní barevné režimy podle stylu herního umění – Fantasy HDR, Sci-fi HDR a Realistické HDR – které věrně reprezentují ikonické herní světy. S 99% pokrytím DCI-P3, nativním kontrastem 1 500 000 : 1 a certifikací VESA DisplayHDR True Black 500 poskytuje velmi hlubokou černou a zářivé barvy. Extrémně rychlá odezva 0,03 ms a podpora FreeSync Premium Pro zajišťují plynulý obraz bez rozmazání.
- QD-OLED panel 4. generace s grafenovou ochranou pro prodlouženou životnost displeje
- Databáze Color Shuttle s více než 120 barevnými profily pro AAAA hry s automatickým přepínáním
- Exkluzivní spektrální kalibrace BenQ Color Lab pro studiovou kvalitu barev a vysoký kontrast pixelů
- Rozlišení 3840 × 2160 px s obnovovací frekvencí 240 Hz a odezvou 0,03 ms pro konkurenční výhodu
- Certifikace VESA DisplayHDR True Black 500 s maximálním jasem 1 000 nitů a nativním kontrastem 1 500 000 : 1
- Podpora konzolí s dálkovým ovládáním, automatickým režimem nízké latence a eARC pro soundbary
- USB-C s Power Delivery 90 W, DisplayPort 2.1, 2× HDMI 2.1 a integrovaný USB hub 3.2 Gen 1
- Funkce KVM Switch pro ovládání více zařízení jednou klávesnicí a myší
Pokročilé herní funkce
Monitor nabízí redukci rozmazání pohybu, zaměřovací kříž, počítadlo FPS, Light Tuner pro optimalizaci viditelnosti ve tmavých scénách a Color Vibrance pro zvýraznění barev. Software Display Quickit umožňuje rychlé přepínání mezi profily a nastavení monitoru.
Ergonomie a konektivita
Stojan umožňuje náklon -5° až +15°, otáčení ±15° a nastavení výšky 0 až 100 mm. Monitor je vybaven VESA držákem 100 × 100 mm. Konektivita zahrnuje 1× DisplayPort 2.1, 2× HDMI 2.1 (jeden s eARC), USB-C s Power Delivery 90 W a DisplayPort Alt Mode, USB hub s 2× USB a USB-C porty.
Ochrana očí
Technologie Flicker-Free a Low Blue Light s certifikací TÜV chrání oči při dlouhém hraní. Monitor podporuje režim Color Weakness pro uživatele s poruchou vnímání barev.
Obsah balení
Čisticí hadřík, stručná příručka, záruční list, zpráva o kalibraci z výroby, dálkový ovladač, bezpečnostní pokyny, kabel DisplayPort 2.1, kabel HDMI 2.1.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 31,5″ (80 cm)
Typ panelu: QD-OLED 4. generace
Rozlišení: 3840 × 2160 px (4K UHD)
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Odezva: 0,03 ms (GtG)
Jas: 300 nitů (typický), 1000 nitů (HDR)
Kontrast: 1 500 000 : 1
Barevný gamut: 99 % DCI-P3, 1,07 miliardy barev
HDR: VESA DisplayHDR True Black 500
Pozorovací úhly: 178°/178°
Konektory: 1× DisplayPort 2.1, 2× HDMI 2.1 (1× s eARC), 1× USB-C (DP Alt Mode, PD 90 W), 1× USB-C upstream, 1× USB-C downstream, 2× USB 3.2 Gen1
Ergonomie: náklon -5° až +15°, otáčení ±15°, výška 0 až 100 mm
Rozměry: 718,88 × 598,14 × 223,48 mm (se stojanem)
Hmotnost: 8,29 kg (se stojanem), 5,99 kg (bez stojanu)
Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 8 990 Kč včetně DPH (červen 2026).
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