25 Čvn 2026
Be quiet! DARK PERK Sym – tichá myš
Dark Perk Sym je symetrická bezdrátová herní myš navržená pro soutěžní hraní. Díky hmotnosti pouhých 55 g a konstrukci z materiálů ABS, gumy a PTFE nabízí nízkou únavu ruky i při dlouhých herních sezeních. Bezdrátové připojení využívá frekvenční pásmo 2,4 GHz RF s dotazovací frekvencí až 8000 Hz (0,125 ms odezva), a to jak bezdrátově, tak při připojení kabelem.
Senzor PixArt PAW3950 s rozlišením až 32 000 DPI a rychlostí sledování 50 G zajišťuje přesné a plynulé snímání pohybu. Zabudovaná baterie vydrží až 110 hodin. Myš lze používat i během nabíjení prostřednictvím přiloženého kabelu USB-C o délce 1,8 m.
- Nízká hmotnost 55 g pro soutěžní hraní s minimální únavou ruky
- Senzor PixArt PAW3950 s rozlišením až 32 000 DPI a rychlostí sledování 50 G
- Bezdrátová výdrž baterie až 110 hodin při dotazovací frekvenci 1000 Hz
- Dotazovací frekvence až 8000 Hz (0,125 ms) bezdrátově i s kabelem
- Optické přepínače Omron D2FP-FN2 u levého a pravého tlačítka pro rychlou a citlivou odezvu
- 100% PTFE kluzné plochy se zaoblenými hranami pro plynulé ovládání na podložce
- Symetrický tvar vhodný pro všechny styly úchopu a pro praváky i leváky
- Paměť v myši pro ukládání maker a nastavení výkonu pro použití na různých počítačích
- Softwarová podpora prostřednictvím Be quiet! IO Center nebo Be quiet! IO Center Web bez nutnosti instalace
- Ovládání a přizpůsobení
- Myš disponuje 5 přeprogramovatelnými tlačítky. Na spodní straně se nachází přepínač pro cyklování mezi 5 nastavitelnými úrovněmi DPI a posuvný přepínač pro zapnutí a vypnutí myši. Enkodér TTC Yellow zajišťuje přesné rolovací kolo. Výška zdvihu (LOD) je nastavitelná v rozsahu 1–2 mm.
- Připojení a software
- Myš se připojuje přes bezdrátový 2,4GHz RF přijímač nebo kabelem USB-C. Mikrořadič Nordic nRF54H20 zajišťuje efektivní správu spotřeby. Prostřednictvím softwaru Be quiet! IO Center lze upravit DPI, výšku zdvihu, dotazovací frekvenci, přemapovat tlačítka a nastavit makra pro různé profily. Alternativně je k dispozici Be quiet! IO Center Web pro nastavení přes webový prohlížeč bez instalace.
- Obsah balení
- Bezdrátový přijímač 2,4 GHz, adaptér USB na USB-C, opletený kabel USB na USB-C, stahovací páska na kabel.
- ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
- Senzor: PixArt PAW3950
- Maximální DPI: 32 000
- Rychlost sledování: 50 G
- Dotazovací frekvence: 8000 Hz / 0,125 ms
- Bezdrátové připojení: 2,4 GHz RF
- Výdrž baterie: až 110 hodin (při 1000 Hz)
- Mikrospínače (L+R): Omron Optical D2FP-FN2
- Enkodér: TTC Yellow
- Výška zdvihu (LOD): 1–2 mm
- Konektor: USB-C
- Délka kabelu: 1,8 m
- Mikrořadič: Nordic nRF54H20
- Rozměry: 123 × 66 × 39 mm
- Hmotnost: 55 g
- Materiály: ABS, guma, PTFE
- Barva: černá
- Softwarová podpora: Be quiet! IO Center, Be quiet! IO Center Web
Na českém trhu se tato verze myši prodává za cenu 2 490 Kč včetně DPH (červen 2026).
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