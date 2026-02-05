ASRock Phantom Gaming PG27FFX2A 27″ – herní monitor s odezvou 1ms
Herní monitor ASRock Phantom Gaming PG27FFX2A, který neodmítne žádnou výzvu. Na ploše o velikosti 27″ si dopřejete plynulý obraz a vykreslení dynamických objektů bez rozmazání. Disponuje extra vysokou obnovovací frekvencí 520 Hz a 1ms dobou odezvy, díky čemuž eliminuje rozmazání a zpoždění během jakéhokoli pohybu.
Full HD rozlišení podporuje ostrý a čistý obraz, který vám umožní vítězně ovládnout každou virtuální bitvu. Monitor ASRock Phantom Gaming PG27FFX2A dále disponuje také technologií AMD FreeSync Premium, která efektivně potlačuje trhání a sekání obrazu. Ve spojení s IPS panelem si živý obraz dopřejete i při pohledu ze stran. Co dělat při dlouhých herních seancích? Jen se pořádně bavit.
Model ASRock Phantom Gaming PG27FFX2A nabízí technologii ASRock Low Blue Light pro snížení škodlivého modrého světla vycházejícího z displeje. Mezi další přednosti patří unikátní design, který zahrnuje zabudovanou Wi-Fi anténu pro lepší a stabilní signál.
Díky tomu není třeba schovávat anténu pod stolem, což značně omezuje kvalitu připojení. Samozřejmostí je také patřičná herní konektivita, která zahrnujedvojici portů HDMI pro připojení herní konzole, DisplayPort nebo 3,5mm jack pro sluchátka. Nechybí ani integrované reproduktory nebo ergonomický stojan pro nastavení výšky.
Herní LED monitor s úhlopříčkou 27″ a Full HD rozlišením 1920 × 1080 obrazových bodů nabízí kontrastní poměr 1 000 : 1, jas 400 cd/m2, dobu odezvy 1 ms a pokrytí 94% DCI-P3. Obnovovací frekvence 520 Hz spolu s podporou technologií AMD FreeSync Premium a VESA DisplayHDR 400 nabízí intenzivní akci bez trhání, zadrhávání nebo rozmazávání obrazu při pohybu. K dispozici jsou dva USB porty pro připojení periferií. Monitor je vybaven i vestavěnou Wi-Fi anténou, kterou pouze připojíte k počítači dodanými kabely a můžete si užívat hraní bez latence. V neposlední řadě jistě potěší výškově nastavitelný podstavec a stereo reproduktory s celkovým výkonem 4 W.
Součástí balení jsou anténní kabely Wi-Fi, HDMI a DisplayPort kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27″
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080
Kontrastní poměr: 1 000 : 1
Doba odezvy: 1 ms
Rozhraní: Wi-Fi, 2× HDMI, 1× DisplayPort, 2× USB 3.0, 1× sluchátkový výstup
Barva: černá
Na českém trhu se prodává za cenu 8 850 Kč včetně DPH (únor 2026).
