ASRock Phantom Gaming PG27FFS2E 27″ – herní monitor
Herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí 240 Hz a rychlou odezvou pro plynulý a responzivní herní zážitek.
Monitor Phantom Gaming PG27FFS2E s úhlopříčkou 27″ a IPS panelem nabízí vynikající obrazovou kvalitu s rozlišením Full HD 1920 × 1080 px a pokrytím 99 % barevného prostoru sRGB. Díky obnovovací frekvenci 240 Hz a době odezvy 1 ms (MPRT) zajišťuje ostré zobrazení i při rychlých pohybech ve hře. Certifikace AMD FreeSync Premium eliminuje trhání obrazu a zajišťuje plynulý obraz bez zadrhávání.
Monitor vyniká moderním minimalistickým designem v černém provedení s bezrámečkovým designem ze tří stran. Ergonomický stojan umožňuje nastavení výšky 0 až 130 mm, náklon -5° až +23°, otáčení o 360° a pivot ± 90° pro optimální pracovní pozici. Technologie Flicker Free a ASRock Low Blue Light snižují namáhání očí při dlouhodobém používání.
- IPS panel s úhlopříčkou 27″ a rozlišením Full HD 1920 × 1080 px pro ostré a živé zobrazení
- Vysoká obnovovací frekvence 240 Hz a odezva 1 ms (MPRT) pro plynulý herní zážitek bez rozmazání
- AMD FreeSync Premium eliminuje trhání obrazu a zajišťuje synchronizaci snímků
- Pokrytí 99 % barevného prostoru sRGB a jas 350 cd/m² pro přesné barevné podání
- Široké pozorovací úhly 178°/178° díky IPS technologii pro kvalitní obraz z každé pozice
- Plně nastavitelný ergonomický stojan s výškou, náklonem, otáčením a pivotem pro maximální pohodlí
- Funkce Dark Boost pro lepší viditelnost ve tmavých scénách a technologie na ochranu očí
- Konektivita 2× HDMI 2.1 a 1× DisplayPort 1.2 s podporou HDR10
- Integrované stereo reproduktory 2× 2 W a 3,5mm jack pro sluchátka
- VESA montáž 100 × 100 mm pro snadné upevnění monitoru na stěnu
Pokročilé herní funkce
Technologie Dark Boost zlepšuje viditelnost ve tmavých herních scénách a odhaluje skryté detaily. Pětisměrný joystick umožňuje intuitivní ovládání OSD menu a rychlé přepínání mezi herními profily.
Konektivita a kompatibilita
Monitor disponuje dvěma porty HDMI 2.1 (TMDS) a jedním DisplayPort 1.2 s podporou frekvence až 240 Hz. Podporuje HDR10 pro rozšířený dynamický rozsah. Součástí je také 3,5mm audio výstup pro sluchátka.
Obsah balení
HDMI 2.0 kabel (1,5 m), DisplayPort 1.2 kabel (1,5 m), napájecí kabel (1,5 m)
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 27″ (597 × 336 mm)
Rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD)
Typ panelu: IPS, plochý
Obnovovací frekvence: 240 Hz (max.)
Odezva: 5,9 ms (GtG), 1 ms (MPRT)
Jas: 350 cd/m²
Kontrast: 1000 : 1
Barevný prostor: 99 % sRGB, 16,7 mil. barev (8bit)
Pozorovací úhly: 178°/178° (H/V)
Vstupy: 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.2
Audio: 2× 2W reproduktory, 3,5mm jack
Ergonomie: výška 0 až 130 mm, náklon -5° až +23°, otáčení 360°, pivot ± 90°
VESA: 100 × 100 mm
Rozměry se stojanem: 612 × 529 × 233 mm
Hmotnost se stojanem: 4,98 kg
Spotřeba: ≤ 50 W
Barva: černá
Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 3 990 Kč včetně DPH (květen 2026).
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35