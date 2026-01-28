ASRock Challenger CL25FFB 24,5″ – herní monitor
Herní monitor ASRock Challenger CL25FFB je přesně ten parťák, kterého chcete do rozhodující bitvy. IPS displej s úhlopříčkou 24,5″ produkuje ostrý a věrný obraz v rozlišení Full HD. IPS panel poskytuje skvělé pozorovací úhly, takže obsah lze pohledně sledovat i při pohledu ze stran. Klíčem pro úspěch je především rychlost. Monitor ASRock Challenger CL25FFB se pyšní 144Hz obnovovací frekvencí, která zajišťuje rychlý pohyb při kličkování a manévrování v FPS, závodních hrách nebo třeba v e-sportovních titulech. Nízká doba odezvy 1 ms (MPRT) eliminuje rozmazání a podpoří maximální přesnost a svižné reakce.
Rychlé přestřelky, driftování po závodní dráze nebo dynamické RPG scény zvládne s přehledem a bez zpoždění. Abyste své herní schopnosti mohli rozvinout na maximum, nesmí vás zastavit sekaný obraz. Pro tyto účely podporuje gamingový monitor ASRock Challenger CL25FFB technologii AMD FreeSync, která ve spolupráci s grafickou kartou skoncuje s trháním obrazu a lagy. Dlouhé herní maratony a souboje s bossy jsou náročné pro naše oči.
Díky antireflexní úpravě a technologiím Low Blue Light a Flicker-Free poskytuje monitor ASRock Challenger CL25FFB ochranu zraku a ve dne i v noci. Můžete tak hrát déle a zůstat v optimální kondici na finální souboj – a to i po několika hodinách drsného gamingu. Pro připojení ke zdroji obrazu slouží rozhraní HDMI 1.4 a VGA, díky čemuž je tento model kompatibilní s moderními i staršími zařízeními.
Herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz a kvalitním IPS panelem pro plynulý herní zážitek.
Monitor ASRock Challenger nabízí 24,5″ IPS displej s rozlišením Full HD (1920 × 1080 px) a obnovovací frekvencí až 144 Hz, což je více než dvojnásobek běžných 60Hz obrazovek. Díky rychlé odezvě 1 ms (MPRT) a podpoře technologie AMD FreeSync™ zajišťuje plynulý obraz bez trhání a rozmazání při dynamických herních scénách.
Panel pokrývá 99 % barevného prostoru sRGB a nabízí široké pozorovací úhly 178° ve všech směrech. Antireflexní povrchová úprava minimalizuje odrazy světla a technologie Flicker Free společně s funkcí Low Blue Light snižují únavu očí při dlouhodobém používání.
- IPS panel s úhlopříčkou 24,5″ a rozlišením Full HD 1920 × 1080 px v poměru stran 16 : 9
- Vysoká obnovovací frekvence 144 Hz pro plynulý herní obraz a rychlá odezva 1 ms (MPRT)
- Podpora AMD FreeSync™ pro synchronizaci snímků a eliminaci trhání obrazu
- Pokrytí 99 % barevného prostoru sRGB (72 % NTSC) s hloubkou barev 16,7 milionu odstínů
- Široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně díky IPS technologii
- Technologie Flicker Free a Low Blue Light pro ochranu očí při dlouhém používání
- Konektivita HDMI 1.4 a VGA pro připojení moderních i starších zařízení
- Ergonomický stojan s naklápěním -5° až +20° a podpora VESA 100 × 100 mm
Konektivita a kompatibilita
Monitor disponuje portem HDMI 1.4 podporujícím frekvence až 144 Hz a starším VGA konektorem. HDMI port podporuje horizontální frekvenci 30–160 kHz a vertikální 48–144 Hz, zatímco VGA umožňuje frekvence 24–85 kHz horizontálně a 48–75 Hz vertikálně.
Ergonomie a montáž
Nastavitelný stojan umožňuje naklápění displeje v rozsahu -5° až +20° pro optimální pozorovací úhel. Monitor lze také upevnit na stěnu nebo monitorový rameno pomocí standardního VESA držáku 100 × 100 mm se šrouby M4 × 12 mm.
Obsah balení
HDMI kabel v1.4 (1,5 m), napájecí kabel, rychlý průvodce.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 24,5″ (62,2 cm)
Rozlišení: Full HD 1920 × 1080 px
Typ panelu: IPS, plochý
Obnovovací frekvence: 144 Hz
Odezva: 1 ms (MPRT)
Jas: 300 cd/m²
Kontrast: 1500 : 1
Barevný prostor: 99 % sRGB / 72 % NTSC
Pozorovací úhly: 178° / 178° (H/V)
Konektory: 1× HDMI 1.4, 1× VGA
Příkon: typicky 18 W, max. 36 W
Rozměry: 557 × 415 × 191 mm (s podstavcem), 557 x 322 x 50 mm (bez podstavce)
Hmotnost: 3,1 kg (s podstavcem), 2,75 kg (bez podstavce)
Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 2 250 Kč včetně DPH (leden 2026).
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35