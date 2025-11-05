Arx 500 White ARGB – kompaktní tvar a plný výkon od ENDORFY

05 Lis 2025
Po úspěchu vysoce ceněných a oceňovaných skříní Arx 500 a Arx 700 představuje ENDORFY jejich mladšího, stejně ambiciózního sourozence.

Nová Arx 500 White ARGB, laděná do elegantní bílé barevné kombinace, je přirozeným vývojem celé série a dalším krokem k vytvoření kompletního produktového portfolia, které umožňuje sestavit spolehlivý a vizuálně jednotný ekosystém ENDORFY.
Skříň byla navržena s důrazem na detail – bílá Arx 500 zaujme dokonale sladěnými odstíny bílé, díky čemuž vypadá skvěle jak po vybalení z krabice, tak i po dlouhodobém používání.
Je to spojení výkonu a designu, které ocení tvůrci, hráči i profesionálové.

Technologie v její nejryzejší podobě

Za jejím krásným vzhledem se skrývá promyšlené technické řešení. Prostorný interiér pojme až sedm ventilátorů a radiátory do velikosti 360 mm, přičemž je kompatibilní se základními deskami ATX, microATX a mini-ITX. Již v základu je skříň vybavena čtyřmi předinstalovanými ventilátory Stratus 140 White PWM ARGB, vyvinutými ve spolupráci se SynergyCooling. Každý z nich pracuje v rozmezí 200–1400 ot./min, což zajišťuje nejen vynikající proudění vzduchu, ale také tichý provoz.

Všechny skříně řady Arx mají speciálně perforované panely vepředu a nahoře, které plní dvojí funkci – zajišťují kvalitní odvětrávání komponentů a zároveň chrání interiér před prachovými částicemi.V kombinaci s bočnicí z tvrzeného skla vzniká celek, který dokonale spojuje funkčnost a eleganci.Celkový dojem završuje moderní I/O panel s rychlým rozhraním USB-C 3.2 Gen 2 pro pohodlné připojení periferií.

Nová kapitola rodiny arx

Arx 500 White ARGB ztělesňuje samotnou filozofii řady Arx – spojuje výkon, prostor a vytříbený design. Dokonale zapadá do DNA celé rodiny, kde je každý model navržen pro uživatele, kteří hledají spolehlivost i estetiku.Díky kompaktnějším rozměrům a stejnému důrazu na detaily – od kvality zpracování až po precizně vyvážený odstín bílé – představuje nová Arx 500 White ARGB další úspěšný přírůstek do oceňované řady skříní ENDORFY.

ENDORFY Arx500White ARGB – technická specifikace: 

·         Produktový kód: EY2A018

·         EAN: 5903018668864

·         Typ produktu: PC skříň

·         Barva: bílá

·         Rozměry (V×Š×D): 486×228×429 mm

·         Formát základní desky: ATX, microATX, mini-ITX

·         Maximální délka grafické karty (GPU): 350 mm

·         Maximální výška chladiče procesoru (CPU): 179 mm

·         Maximální délka napájecího zdroje (PSU): 300 mm

·         Rozšiřující sloty: 7

·         Počet pozic:

o   interní:

§  1× 2.5″/3.5″

§  6× 2.5″

·         Chladicí systém:

o   Maximální počet ventilátorů: 7

o   Počet zahrnutých ventilátorů: 4

§  přední: 3× Ventilátor Stratus 140 White PWM ARGB (200-1200 rpm)

§  Zadní: 1× Ventilátor Stratus 140 White PWM ARGB (200-1200 rpm)

·         Kompatibilita radiátorů

·         Přední: 1× 120, 240, 280, 360

·         Horní: 1× 120, 240, 280

·         Zadní: 1× 120, 140

·         Prachové filtry:

o   Přední

o   Horní

o   Spodní

·         Přední I/O:

o   1× USB-C 3.2 Gen 2 (až 10 Gbps)

o   2× USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gbps)

o   1× sluchátka (minijack 3,5 mm)

o   1× mikrofon (minijack 3,5 mm)

o   1× tlačítko POWER

o   1× tlačítko RESET

·         Záruka: 36 měsíců

Ceny

Arx 500 White ARGB -115,00 € s DPH, nebo 2 939 CZK s DPH

